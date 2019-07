Klouschterband: Sangesfreude pur

Vor fünf Jahren wurde die Klouschterband im CIPA in Howald gegründet. Für die Mitglieder ist sie ein echter Gewinn.

„A I E O U“ tönt es aus einem Raum im ersten Stockwerk des Alten- und Pflegeheims Beim Klouschter in Howald. Das unüberhörbare Zeichen, dass die Probe der Klouschterband begonnen hat. Mit Atemübungen, wichtig für die richtige Körperhaltung, die Stärkung von Herz-Kreislauf und das Stimmvolumen, bereitet Dirigentin Ruth Plegnière 16 Frauen und sieben Männer auf das Singen vor.



Der Probenraum wird von hellen Farben dominiert und ist stimmig dekoriert: Ein weißer Holzschrank, in dessen Regalen Instrumente liegen, ein großes Bild an der gelben Wand, das die Sitzordnung eines Orchesters angibt, gerahmte Zitate zur Musik, unter anderem jenes des amerikanischen Geigenvirtuosen Yehudi Menuhin, das wohl am besten an diesen Ort passt: „Singen ist die eigentliche Muttersprache des Menschen“ ...