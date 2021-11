29 Seiten umfasst das Programm zur Weihnachtsanimation der Hauptstadt - geboten werden Märkte, Fahrgeschäfte, eine Eisbahn und mehr.

Winterlights 2021

Klotzen statt kleckern in der Hauptstadt

29 Seiten umfasst das Programm zur Weihnachtsanimation der Hauptstadt - geboten werden Märkte, Fahrgeschäfte, eine Eisbahn und mehr.

Der zwölf Meter hohe Tannenbaum auf der „Plëss“ steht, die Holzchalets sind aufgerichtet, die Weihnachtsbeleuchtung hängt. Jetzt muss sie nur noch eingeschaltet werden. Ab Freitag, den 19. November, herrscht Weihnachtsstimmung in Luxemburg-Stadt - nun stellten die Stadtverantwortlichen das komplette Winterlights-Programm vor.

Und dabei handele es sich um „ein Programm, das seinesgleichen sucht“, so Bürgermeisterin Lydie Polfer am Donnerstag. Sage und schreibe 29 Seiten umfasst die Pressemappe zu den Winterlights, in der sämtliche Attraktionen aufgelistet sind.

Covidcheck an allen größeren Standorten

Dazu gehört zunächst einmal eine Eisbahn, die erstmals auf der Kinnekswiss im Stadtpark zum Schlittschuhlaufen einlädt und am 19. November um 12 Uhr eröffnet wird. Auf der Place d'Armes wird derweil um 16 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt eröffnet, bei der Gëlle Fra um 16.30 Uhr der Wintermarkt und an der neu gestalteten Place de Paris um 17 Uhr der Niklosmaart.



Am Square Jan Pallach wird der magische "Wanterzuch" fahren. Foto: Diane Lecorsais

Vom 1. bis 23. Dezember wird im Innenhof des „Ale Kolléisch“ zudem das „Winterkids“ organisiert, ein spezieller Weihnachtsmarkt mit Workshops, Lesungen und Theateraufführungen für Familien mit Kindern. Hinzu kommen zahlreiche weitere, kleinere Attraktionen quer durch die Oberstadt und im Bahnhofsviertel.



Wichtig hervorzuheben ist: Bei allen größeren Veranstaltungsorten gilt Covidcheck - Zugang haben nur geimpfte oder genesene Personen sowie Besucher, die einen negativen Test vorzeigen können. An den Eingängen finden Kontrollen statt, bei einem gültigen Zertifikat wird dem Besucher ein Armband ausgehändigt, das den ganzen Tag lang gültig bleibt.



Der riesige Tannenbaum vor dem Cercle Cité zieht bereits die Blicke auf sich. Foto: Diane Lecorsais

Zu den Besonderheiten zählt die „Tree Light Show“, die jeden Abend um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr, um 19.30 Uhr und um 20.30 Uhr auf der Place d'Armes startet. Bei der Gëlle Fra können Besucher die beleuchtete Hauptstadt aus luftiger Höhe bestaunen - das 32 Meter hohe Riesenrad ist wieder vor Ort. Im Stadtpark zeigen leuchtende Herzen den Weg zur Eisbahn. Die neue Place de Paris besticht unter anderem mit einem 20 Meter hohen „Niklosbam“ und dem Haus des Kleeschen, wo die kleinen Besucher vorbeischauen können.

Die Holzchalets auf der Place d'Armes stehen schon, insgesamt haben sich deren 35 angekündigt. Auf dem Markt gilt Covidcheck. Foto: Diane Lecorsais

Insgesamt lässt sich die Stadt Luxemburg die komplette Umsetzung des Winterlights-Programms rund 3,2 Millionen Euro kosten - davon entfallen 1,95 Millionen Euro auf den Service fêtes et marchés und 1,25 Millionen Euro auf die Weihnachtsbeleuchtung.

Die Weihnachtsanimationen werden bis zum 2. Januar dauern – lediglich am 24. und 25. Dezember bleiben die Märkte geschlossen. Das komplette Programm mit allen Attraktionen und Öffnungszeiten gibt es hier.

