Klimastreik in Luxemburg: "Es muss endlich etwas geschehen"

Nach längerer Pause setzt die Bewegung Fridays for Future in Luxemburg wieder ein starkes Zeichen für Klimaschutz. Auf der Place d'Armes in der Hauptstadt bildeten etwa 20 junge Aktivisten eine Menschenkette, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen.

Unter dem Motto „#NoMoreEmptyPromises - keine leeren Versprechungen mehr“ hat die Bewegung Fridays for Future am Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen. Weltweit waren in rund 50 Ländern Kunstaktionen, Fahrrad-Demos und Präsenzkundgebungen geplant. Auch in Luxemburg ging eine kleine Gruppe Aktivisten auf die Straße.

Pandemiebedingt verlagerte sich ein Teil des Protests ins Internet - mit mehreren Livestreams und einer Foto-Upload-Aktion.