Am Freitag ist es schon wieder so weit: Klimaaktivisten finden sich in Luxemburg und im Rest der Welt zusammen, um sich für mehr Umweltschutz einzusetzen.

Klimastreik geht am Freitag in die nächste Runde

(dpa/SC) - Der globale Streik für mehr Klimaschutz geht in die nächste Runde: An diesem Freitag plant die Jugendbewegung Fridays for Future erneut große Demonstrationen. Aktionen gibt es einer Übersicht zufolge unter anderem in Kanada, Spanien, Indien, Italien, Schweden, Argentinien sowie in Chile, Dänemark, Finnland, Neuseeland und Portugal.

Auch in Luxemburg werden am Freitag wieder Schüler, Klimaaktivisten und Gewerkschaften auf die Straße gehen, um sich für den Klimaschutz stark zu machen. Um 15 Uhr treffen sich die Demonstranten an der Place de l'Europe, vor dem Lycée de Garçons in Luxemburg-Stadt, auf dem Campus Geeseknäppchen und vor dem hauptstädtischen Hauptbahnhof um dann gegen 16.30 Uhr an der Place Clairefontaine zusammenzukommen.

"Es ist an der Zeit, zu einer der größten internationalen Klimaaktionen zusammenzukommen, die es je gegeben hat", schrieb die Organisation "Youth for Climate" auf Facebook. "Ob du Arbeiter, Angestellter, Bauer, Student, Rentner, Arbeitgeber, neuer oder erfahrener Aktivist, Großmutter, Großvater, Kind oder Enkelkind bist, jede einzelne Person wird benötigt, um den notwendigen Wandel herbeizuführen!"

Bereits am vergangenen Freitag hatten sich den Aktionen und Kundgebungen nach Schätzungen von Fridays for Future weltweit rund vier Millionen Menschen beteiligt. In Luxemburg-Stadt gingen etwa 1.000 Leute auf die Straße.

Die Stimmung auf der hauptstädtischen Kinnekswiss am vergangenen Freitag war gut. Foto: Lex Kleren

Die von der Schwedin Greta Thunberg angestoßene Protestbewegung wird von Schülern und Studenten getragen. Sie fordern von der Politik mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung und die drohende Klimakatastrophe. Vor allem müsse gemäß dem Pariser Klimaabkommen die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit eingedämmt werden.

Thunberg, die zurzeit in den USA ist, demonstriert seit vergangenem Sommer jeden Freitag - also meistens während der Schulzeit - für mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz. Ihr Schulstreik hat weltweit Menschen zu Demonstrationen inspiriert.

Am Montag hatten mehr als 60 Länder beim UN-Klimagipfel in New York zusätzliche Anstrengungen im Kampf gegen die Erderhitzung versprochen. Thunberg beschuldigte dort die Staats- und Regierungschefs in einer gefühlsgeladenen Rede, zu wenig gegen die drohende Klimakatastrophe zu tun.