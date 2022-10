Zum neunten Mal pedalierten Kommunalpolitiker, Schulklassen, Vereine, Unternehmen und Bürger für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität.

Tour du Duerf 2022

Klimaschutz, Gesundheit und Lebensqualität auf Siegertreppchen

Amélie SCHROEDER Zum neunten Mal pedalierten Kommunalpolitiker, Schulklassen, Vereine, Unternehmen und Bürger für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität.

1.007 Radfahrer legten im Rahmen des Tour du Duerf innerhalb von drei Wochen sage und schreibe 202.430 Kilometer zurück. Vom 10. September an traten die Teilnehmer drei Wochen lang zum Schutz von Umwelt und Gesundheit in die Pedale. Auch die aktive Mobilität in den Ortschaften sollte bei der von provelo.lu und IMS unterstützte Kampagne gestärkt werden.

Im Rampenlicht der vom Ministerium für Mobilität und öffentlichen Arbeiten und Klima-Bündnis Lëtzebuerg organisierten Aktion, standen neben den Teilnehmern vor allem Klimaschutz, Gesundheit und Lebensqualität.

So wurden während der Aktionswochen denn auch 31 Tonnen CO2 eingespart.

Erpeldingen hat die aktivsten Ratsmitglieder

Mit insgesamt 43.319 Kilometern hat der Kanton Redingen die Nase vorn. In Wahl wurden, umgerechnet auf die Einwohnerzahl, mit 10,30 Kilometer pro Person, die meisten Kilometer geradelt, während Erpeldingen an der Sauer den aktivsten Gemeinderat hat.

Zum Schutz des Weltklimas wurde der Tour du Duerf als weiterentwickelte Aktion des Klima-Bündnis ins Leben gerufen. Neben Luxemburg nahmen Brasilien, Deutschland, Frankreich und die USA an der Kampagne teil.

