Klimapolitik: Schüler setzen sich ein

Nach dem Klimastreik am 15. März diskutieren Schüler und Minister nun gemeinsam über die Klimapolitik. Die Vorschläge sollen in die nationalen Programme eingebunden werden.

Wenn 130 Schüler sich freiwillig an einem Nachmittag während drei Stunden an Workshops beteiligen, muss dies einen besonderen Grund haben. „Klimapolitik geht uns alle etwas an, deshalb sollten wir Jugendlichen auch bei diesem Thema einsetzen“, meint etwa Magnus Quellmelz.



Die Plattform ClimateXChange, die in den kommenden Tagen landesweit organisiert wird, wurde von der Regierung als Antwort auf den ersten Klimastreik am 15 ...