Klimapolitik: Die Jugend soll mitreden

Patrick BESCH Am 15. März hatten tausende Jugendliche in Luxemburg für eine strengere Klimapolitik demonstriert. Die Regierung reagiert jetzt und gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, mitzureden.

Auch in Luxemburg ist die "Fridays for Future"-Bewegung angekommen. Am 15. März haben tausende Jugendliche die Schulbank während der Unterrichtszeit geschwänzt und sich für eine strengere Umweltpolitik eingesetzt. Besonders von der Politik forderte die Jugend ein Umdenken.

Bettel und Co. lassen jetzt Taten folgen. Nachdem der Premierminister die Initiatoren der Veranstaltungen persönlich begegnet hatte, folgt jetzt die zweite Runde. Das Erziehungs-, Umwelt- und Landwirtschaftsministerium machen dabei gemeinsame Sache und laden die Jugendlichen, in Zusammenarbeit mit der Conférence nationale des élèves du Luxembourg (Cnel), zu einer Reihe von regionalen Rundtischgesprächen ein.

In Anwesenheit der Minister Claude Meisch, Carole Dieschbourg und Romain Schneider werden die Jugendlichen ihre Ideen zu den Themen nachhaltige Schulgebäude, Klimaschutz sowie nachhaltiges konsumieren vorstellen. Die Ergebnisse dieser Diskussionen werden in den Nationalen Energie und Umweltplan fließen, welcher Ende 2019 fertiggestellt werden soll.

An folgenden Terminen finden die Austausche statt:

Mittwoch, 8. Mai im Forum Geesseknäppchen (14 - 17 Uhr)



Freitag, 10. Mai in der Al Seeërei in Diekirch (14 - 17 Uhr)

Montag, 13. Mai im Forum Geesseknäppchen ( (14 - 17 Uhr)

Mittwoch, 15. Mai im Maacher Lycée in Grevenmacher (14 - 17 Uhr)

Freitag, 17. Mai im Lycée Nic-Biever in Düdelingen (14 - 17 Uhr)

Interessierte Schüler können sich bis zum 3. Mai einschreiben.