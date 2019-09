Die Jugend in Luxemburg will ihre Zukunft nicht aufgeben. Am Freitag gingen deshalb wieder etwa 1.000 Schüler auf die Straße, um für den Klimaschutz zu demonstrieren.

Lokales 30 4 Min.

Klimademo: Schüler fordern "Systemwechsel" für Politik

Rosa CLEMENTE "Der Kampf geht weiter", so das Motto am Freitag in der Hauptstadt. Etwa 1.000 Schüler gingen dort erneut auf die Straße, um gegen die derzeitige Klimapolitik zu protestieren.

So viel steht fest: Die Jugendlichen wollen ihre Zukunft nicht aufgeben. Und so ließen auch am Freitag wieder rund 1.000 junge Aktivisten ihre Schulbücher lieber links liegen, um stattdessen in der Hauptstadt für den Klimaschutz zu demonstrieren.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Treffpunkt war vor dem hauptstädtischen Bahnhof. Von dort aus marschierten die Jugendlichen gegen 11.20 Uhr in die Oberstadt. Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Treffpunkt war vor dem hauptstädtischen Bahnhof. Von dort aus marschierten die Jugendlichen gegen 11.20 Uhr in die Oberstadt. Foto: Lex Kleren Treffpunkt war vor dem hauptstädtischen Bahnhof. Von dort aus marschierten die Jugendlichen gegen 11.20 Uhr in die Oberstadt. Lex Kleren Treffpunkt war vor dem hauptstädtischen Bahnhof. Von dort aus marschierten die Jugendlichen gegen 11.20 Uhr in die Oberstadt. Lex Kleren Treffpunkt war vor dem hauptstädtischen Bahnhof. Von dort aus marschierten die Jugendlichen gegen 11.20 Uhr in die Oberstadt. Foto: Lex Kleren Lokales, Dritter Klimamarsch in Luxemburg - Youth for Climate Luxembourg, Foto: Lex Kleren/Luxemburger Wort Lex Kleren Treffpunkt war vor dem hauptstädtischen Bahnhof. Von dort aus marschierten die Jugendlichen gegen 11.20 Uhr in die Oberstadt. Foto: Lex Kleren

„Wir können nicht einfach zusehen, wie die Klimaproblematik immer ernster wird, die Politiker hierzulande jedoch nichts dagegen unternehmen“, sagt ein junger Mann, der sich mit seinen Freunden kurz nach 10 Uhr vor dem hauptstädtischen Bahnhof trifft. Mit grünen Farbstreifen im Gesicht und selbstgebastelten Plakaten warten dort bereits mehrere Schüler auf den Start des dritten „Fridays for Future“-Schulstreik, der weltweit auch in vielen anderen Städten begangen wird.

Youth for Climate: Die Demo zum Nachlesen Die Aktivisten von Friday For Future haben für Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Luxemburg gingen ab 11 Uhr Jugendliche und Unterstützer auf die Straße. Unsere Liveticker-Nachlese.

Ein Team des "Luxemburger Wort" war beim großen Schülerprotest dabei. Im Artikel "Youth for Climate: Die Demo zum Nachlesen" finden Sie in chronologischer Form Bilder, Videos und viele weitere Informationen zum Event.





Gegen 11.20 Uhr geht es dann los. Die Verkehrspolizisten machen den Weg frei für geschätzt 700 Klima-Aktivisten. Angeführt von den Mitgliedern der Jugendbewegung „Youth for Climate Luxembourg“ schreiten die Schüler dann durch die Avenue de la Gare in Richtung Oberstadt.

„This is what Democracy looks like” und „We want climate justice“, rufen sie dabei lautstark im Chor. Immer wieder bleiben Passanten am Straßenrand stehen, oder stellen sich Angestellte an die Schaufenster der Geschäfte, um den Umzug der Schüler mitzuverfolgen.

Mit elterlichem Segen

Dass aber nicht jeder am Aktivismus der Jugendlichen Gefallen findet, weiß auch Malvina, Schülerin an der Europaschule: „Viele Erwachsene sind einfach nicht daran interessiert, etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen. Sie glauben nämlich nicht, dass sie die Problematik betrifft oder denken, dass sie sowieso nichts daran ändern können.“

14 Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren

Deshalb sei die junge Frau denn auch glücklich darüber, dass ihre Eltern sie in ihrem Vorhaben für den Klimaschutz zu kämpfen, bedingungslos unterstützen. „Ich habe von ihnen heute die nötige schriftliche Erlaubnis bekommen, um an der Demo teilzunehmen“, zeigt sich Malvina zufrieden.

Bildungsministerium kommt Aktivisten nun doch entgegen Jugendliche, die an der am Schulstreik am Freitag teilnehmen, sollen nun doch nicht dafür bestraft werden - vorausgesetzt sie haben eine Entschuldigung ihrer Eltern.

Das Bildungsministerium hatte nämlich am Donnerstagmorgen, also am Tag vor dem Schülerstreik, angekündigt, dass das Fernbleiben vom Unterricht, um am Protest teilzunehmen, von den Schulen als sogenanntes „Non-excusé“ zu vermerken sei. Nach einem Gespräch mit den Verantwortlichen von „Youth for Climate“ ruderte das Ministerium allerdings wieder zurück – mit der Erlaubnis der Eltern könnten die Schüler dann doch vom Unterricht freigestellt werden.

„Ich finde, Bildungsminister Meisch hat alles andere als optimal reagiert“, so Li, Schülerin des Lycée des Arts et Métiers: „Es war für uns und für das Lehrpersonal sehr verwirrend. Die Entscheidung des Ministeriums kam viel zu spät, sie hätte von Anfang an klar sein sollen. Schließlich steht dieser Streik seit Wochen, gar Monaten fest.“

Politische Veränderungen

Trotz der Abwesenheitspolemik gesellen sich während des Umzuges aber weiterhin junge Aktivisten zu ihren protestierenden Schulkameraden. Der Marsch zieht dann weiter über den Boulevard de la Pétrusse.

Am Pont Adolphe angekommen, gibt die Polizei neue Zahlen bekannt: Es sind rund 1.000 Demonstranten.* Diese marschieren dann weiter über die Tramschienen in Richtung Stadtmitte, an den Boutiquen der Rue Philippe II vorbei bis in die Avenue de la Porte Neuve.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Auch Zohra Barthelemy, eine der Hauptfiguren von "Youth for Climate Luxembourg" war wieder am Schülerstreik beteiligt und natürlich ganz vorne mit dabei. Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auch Zohra Barthelemy, eine der Hauptfiguren von "Youth for Climate Luxembourg" war wieder am Schülerstreik beteiligt und natürlich ganz vorne mit dabei. Foto: Lex Kleren Die Aktivisten riefen laute Parolen in ihre Megafons. Foto: Lex Kleren Über den Pont-Adolphe ging es weiter in Richtung Oberstadt. Foto: Lex Kleren Über den Pont-Adolphe ging es weiter in Richtung Oberstadt. Foto: Lex Kleren

Dann nur noch über die Kreuzung am Boulevard Royal, bis die Schüler schließlich gegen 13 Uhr im hauptstädtischen Park eintreffen. Dort endet dann auch die Mission der Polizei – die noch verbliebenen Demonstranten stürmen die Kinnekswiss.

Auf der kleinen Bühne versammeln sich vor allem die Organisatoren. Im Hintergrund läuft Musik. Natasha Lepage, Mitglied von „Youth for Climate Luxembourg“, beginnt mit der ersten Ansprache: „Luxemburg ist nicht zu klein, um als Land etwas zu bewirken. Unser Kampf geht also weiter. Und wenn die Politiker nicht endlich etwas unternehmen, brauchen wir nicht nur eine Lösung für die Klimaproblematik, sondern auch einen Systemwechsel für unsere Regierung. Denn die Stimme der Bevölkerung und somit auch die der jungen Menschen muss etwas auf politischer Ebene bezwecken können. Nur so kann es auch als Demokratie bezeichnet werden.“



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Die Stimmung auf der Kinnekswiss war gut. Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Stimmung auf der Kinnekswiss war gut. Foto: Lex Kleren Die Fantasie der Jugendlichen kennt keine Grenzen - das war vor allem an den bunten Plakaten zu erkennen. Foto: Lex Kleren Die Schülerinnen des Lycée des Arts et Métiers wollen bis zum Schluss der Veranstaltung - um 16 Uhr - bleiben. Samantha, Aisha, Ditziana, Joane, Li (v.l.n.r.). Foto: Lex Kleren Hier einige Schüler aus der Europaschule, die trotz eines sogenannten "Non-excusé" am Schülerstreik teilnahmen. Foto: Lex Kleren Auf der Bühne heizten zahlreiche Musiker das junge Publikum auf - auch der Rapper Tun Tonnar war mit am Start. Foto: Lex Kleren Auf der Kinnekswiss ging es weiter bis 16 Uhr. Foto: Lex Kleren

Noch bis 16 Uhr dauerte die Protestaktion auf der Kinnekswiss mit unter anderem einem musikalischen Auftritt von Tun Tonnar, mehreren Rednern und sogar einem sogenannten „Poetry-Slam".



*Die "Youth for Climate Luxembourg" -Bewegung sprach in einem Communiqué am Freitagabend von 3.000 bis 5.000 Teilnehmern.

"Week for Future" Der Schülerstreik am Freitag ist Teil der einwöchigen „Week for Future“. In der kommenden Woche finden unterschiedliche Aktionen für den Klimaschutz statt – viele davon auf der Kinnekswiss im hauptstädtischen Park. Zum Abschluss, also für den 27. September, ist dann ab 15 Uhr eine viel größere Demonstration für Luxemburg-Stadt geplant. Diese erfolgt als Teil eines weltweiten Protesttages, dem „Global Strike for Climate“. Mehr Informationen sind zu finden unter: www.youthforclimate.lu und www.climatejustice.lu