(dho) - Am Montagmittag ist gegen 13 Uhr ein zehnjähriger von einer Plattform im Kletterpark Le'h in Düdelingen in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde der Junge schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.



Bisher ist unklar, wie es zu dem Unfall kam. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet.