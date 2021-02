Am Freitagmittag stürzte bei Bitburg ein einmotoriges Flugzeug ab. Der Pilot überlebte das Unglück nicht.

Lokales 7

Kleinflugzeug bei Bitburg abgestürzt - Pilot stirbt

Am Freitagmittag stürzte bei Bitburg ein einmotoriges Flugzeug ab. Der Pilot überlebte das Unglück nicht.

(SC/dpa/lrs) - Ein einmotoriges Propellerflugzeug ist in der Nähe von Sefferweich im Landkreis Bitburg-Prüm abgestürzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte der Pilot, ein Mann aus Österreich, nur noch tot geborgen werden. Die Beamten fanden das Wrack am Mittag auf freiem Gelände zwischen den Ortschaften Sefferweich und Staffelstein. Das Trümmerfeld erstreckte sich den Angaben zufolge über mehrere hundert Meter. Zur Ursache des Absturzes ist derzeit noch nichts bekannt.

Die Maschine war um 12.40 Uhr vom Radar verschwunden, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Zeitpunkt habe sehr starker Nebel geherrscht. Der Pilot war alleine an Bord.

Laut Informationen des Trierischen Volksfreund war die Maschine vom Typ Cessna im rund 124 Kilometer Luftlinie entfernten Genk in Belgien gestartet. Ziel sei das österreichische Hohenems-Dornbirn am Bodensee gewesen.

7 Polizisten stehen an der Unfallstelle nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs. Harald Tittel/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Polizisten stehen an der Unfallstelle nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs. Harald Tittel/dpa Ein Flatterband der Polizei mit dem Schriftzug «Polizeiabsperrung» sperrt eine Straße an einer Unfallstelle nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs. Harald Tittel/dpa Ein Mann der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung begutachtet ein Trümmerteil eines einmotorigen Flugzeugs, das auf freiem Gelände zwischen den Ortschaften Sefferweich und Staffelstein abgestürzt ist. Harald Tittel/dpa Trümmerteile liegen auf einem Feld nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs. Harald Tittel/dpa Ein Polizist markiert den Bereich der Trümmerteile nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs. Harald Tittel/dpa Das Wrack eines Kleinflugzeugs lieg auf einem Feld. Harald Tittel/dpa Trümmerteile hängen im Gebüsch an der Unfallstelle nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs. Harald Tittel/dpa

Auf Basis eines online Flug-Tracking sei die Maschine noch kurz vor dem Absturz auf einer Höhe von rund 1230 Metern unterwegs gewesen. Warum es schnell an Höhe verlor, ist derzeit ungewiss. Ein Polizeisprecher erklärte dem Volksfreund gegenüber, es werde auch geprüft, ob die Maschine möglicherweise mit einem Windrad kollidiert sein könne.

Nach Jet-Absturz bei Trier: US-Militär hat mit Bergung begonnen Am Dienstagnachmittag ist ein Militärjet vom Typ F-16 nördlich von Trier abgestürzt. Der Pilot konnte sich retten, Zivilisten wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an, der Absturzort wurde weiträumig abgesperrt. Ermittler der Kriminalpolizei und des Bundesamtes für Flugsicherung untersuchen die Absturzursache.

Erst im Juni 2020 starb ein Pilot beim Absturz seiner Propellermaschine in der Nähe von Trier.