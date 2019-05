In der Nacht zum Sonntag war in vielen Stadtvierteln der Hauptstadt der Strom ausgefallen. Die Ursache war wohl ein Marder.

Kleines Raubtier löst Strompanne aus

Maximilian RICHARD

In der Nacht zum Sonntag überraschte eine Strompanne die Bewohner einiger Stadtviertel der Hauptstadt - zumindest diejenigen, die nicht schlafen konnten. Dem Stromanbieter Creos zufolge fiel zwischen 1.15 und 4.46 Uhr in Weimerskirch, Rollingergrund, Cessingen, Beggen, Kirchberg, Dommeldingen und in der Oberstadt der Strom aus. Laut Creos soll in Kirchberg ein Marder einen Kurzschluss ausgelöst haben, was wohl zu einer Kettenreaktion geführt hat.