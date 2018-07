Kleines Angebot, große Nachfrage

Nadine SCHARTZ

Zur Rentrée 2017/2018 öffnete die englische Grundschule der International School Michel Lucius ihre Türen in Belair. An Ostern erfolgte der Umzug in das Gebäude des Lycée Vauban in Limpertsberg. Nun blicken die Verantwortlichen auf ein gelungenes Schuljahr zurück.