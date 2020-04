Am Donnerstagabend hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. An mehreren Orten kam es zu kleineren Bränden.

Kleinere Brände im ganzen Land

Am Donnerstagabend hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. An mehreren Orten kam es zu kleineren Bränden. Verletzte gab es keine.

In Op den Aessen in Walferdingen war gegen 17 Uhr in einem Badezimmer ein Brand ausgebrochen.

Im Gaaschtgrund in Walferdingen brannte kurz vor 21 Uhr ein Auto.

In der Rue Jean-Pierre Kemmer in Gasperich standen gegen 23.30 Uhr zwei Müllcontainer in Flammen.

Auch in Ettelbrück brannte auf der Place de l'Hotel de Ville gegen 4 Uhr ein Mülleimer.

Und in Hemstal brannte Op der Jaich gegen 4.45 Uhr ein Chalet.









