Waldpädagogik im Naherholungsgebiet in Beles: Kinder aus der Maison relais Roude Wee verbringen zwei Wochen im Grünen.

Lokales 16 3 Min.

Kleine Entdecker auf dem Gaalgebierg

Anne Julie HEINTZ Waldpädagogik im Naherholungsgebiet in Beles: Kinder aus der Maison relais Roude Wee verbringen zwei Wochen im Grünen.

Dem digitalen Jetzt für zwei Wochen entfliehen und sich zurück in die Arme von Mutter Natur begeben. Bereits zum vierten Jahr in Folge macht sich eine Gruppe von Kindern der Maison relais der Gemeinde Sassenheim dies zu eigen und verbringt ihren Tag – anders als gewohnt – nicht in geschlossenen Räumlichkeiten, sondern an der frischen Luft.



Der Gaalgebierg in Beles, ein beliebter Rückzugsort über den Dächern der Kommune, wird jeden Sommer im August nämlich für 14 Tage das Zuhause einer Gruppe von Kindern der Maison relais und bietet abwechslungsreiche Aktivitäten. Während in den vergangenen drei Jahren jeweils eine Gruppe aus den Betreuungseinrichtungen aus Ehleringen, Zolver und Scheierhaff für zwei Wochen in das Naherholungsgebiet umzog, ist es dieses Jahr eine Gruppe der Betreuungseinrichtung Roude Wee aus Beles.

16 Foto: Claude piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli Foto: Claude piscitelli

In der Hütte der Hondsschoul machen es sich die Kinder der Zyklen 1 und 2.1 sowie ihre rund sechs Betreuer gemütlich. Die Einrichtung wird von der Gemeinde für zwei Wochen gemietet. Der Ablauf auf dem Gaalgebierg bleibt der gleiche wie in der gewohnten Einrichtung im Dorf. Dasselbe in Grün also. Im wahrsten Sinne des Wortes. Morgens um 7 Uhr findet der Empfang und abends um spätestens 18.30 Uhr der Abschied statt.



Während die Mahlzeiten in den Räumlichkeiten der Hondsschoul eingenommen werden, sind der Wald und die Freizeitanlagen auf dem Gaalgebierg zwei Wochen lang das Spielfeld der 22 Kinder. „Die Gruppendynamik hier ist ganz anders als in geschlossenen Räumlichkeiten. Die Kinder sind ausgeglichener und haben viel Bewegungsfreiheit. Sie bekommen zudem einen anderen Bezug zur Natur, sind wachsamer und entdecken unterschiedliche Tiere, Bäume, Pflanzenarten und Insekten“, erklärt der 29-jährige Dany, Betreuer der Maison relais.



Wunsch einer Maison relais im Grünen



Seit Langem wird in der Kommune der Wunsch gehegt, eine Maison relais in der Natur einrichten zu können, in der Waldpädagogik das Leitmotiv darstellt. „Das Personal unserer Betreuungseinrichtungen arbeitet schon lange auf dieses Projekt hin. Wir unterstützen sie dabei und sind darum bemüht, der Umsetzung des Projekts einen Schritt näherzukommen. Ein Gelände für die Bësch-Maison-relais schwebt uns zudem schon vor. Die notwendigen Umsetzungsmaßnahmen dazu müssen aber erst einmal analysiert und die Details geklärt werden“, erklärt die zuständige Ressort- Schöffin Simone Asselborn-Bintz.



Schöffin Simone Asselborn-Bintz und der Direktionsbeauftragte der Maison relais der Gemeinde Sassenheim fördern das Projekt einer Betreuungseinrichtung in der Natur. Foto: Claude Piscitelli

Des Weiteren reihen sich die naturbezogenen Aktivitäten auf dem Gaalgebierg in die Philosophie der Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Sassenheim ein. „Bei der Zubereitung der Mahlzeiten für die Kinder werden 60 Prozent Bio- und Fair-Trade-Produkte verarbeitet. Weit wichtiger noch ist, dass wir in diesem Zusammenhang 90 Prozent der Auflagen des Naturschutzsyndikats Sicona respektieren. Ein respektvoller und schonender Umgang mit der Natur und den Ressourcen ist uns wichtig“, sagt Serge Olmo, Direktionsbeauftragter der Maison relais.



Farbenfrohes Flüchtlingsheim in Zolver Jung und Alt versehen das Flüchtlingsheim Dickskopp in Zolver mit einem neuen, bunten Anstrich.

Während der 14 Tage stehen unter anderem Hütten bauen, das spielerische Entdecken der Umgebung und Spaziergänge durch den Wald auf dem Programm. „In einer Gesellschaft, in der jeder ständig erreichbar sein muss, ist es für Kinder wichtig, den Kontakt zur Natur zu pflegen und zur Ruhe zu kommen. Dies versuchen die Betreuer, den Kindern auf dem Gaalgebierg zu vermitteln“, betont Simone Asselborn-Bintz.