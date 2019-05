Weil ein Getreidesilo einzustürzen drohte, musste am Mittwoch der Zugverkehr in Kleinbettingen unterbrochen werden.

Kleinbettingen: Silo drohte einzustürzen

Weil ein Getreidesilo einzustürzen drohte, musste am Mittwoch der Zugverkehr in Kleinbettingen unterbrochen werden.

(TJ) - Weil ein Getreidesilo einzustürzen drohte, musste am Mittwoch der Zugverkehr in Kleinbettingen unterbrochen werden. Das Getreidesilo wurde schnellstmöglich geleert, sodass die Lage sich am Donnerstagmorgen insoweit normalisiert hat, als der Zugverkehr wieder normal läuft. Ein Riss zieht sich durch die Siloanlage, die gedroht hatte, in sich zusammenzubrechen, und das Stellwerk in Kleinbettingen zu beschädigen. Eine größere Menge Getreide war durch den Riss herausgerieselt. Aus diesem Grund waren die CFL-Gebäude evakuiert worden, was zu der mehrstündigen Sperrung der Bahntrasse geführt hatte.