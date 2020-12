Kleiderspende: Einmal Calais und zurück

Zwei Studenten sind neun Stunden gefahren, um Bedürftigen Flüchtlingen Winterkleidung zu bringen. Dies im Auftag der Organisation Catch a Smile.

Mit einem Kastenwagen, bis zu Rand gefüllt mit Kleidern, haben sich die beiden Studenten Felix Meisch (24) und Youri Cillien (24) am Wochenende vor zwei Wochen auf den Weg gemacht. Ihr Ziel war die französische Hafenstadt Calais. Dort gibt es viele Menschen, die in Not sind und warme Kleider brauchen. Hunderte von Flüchtlingen harren in und um die über 75.000 Einwohner Stadt aus, in der Hoffnung, über den Ärmelkanal nach England übersetzen zu können.

Weit über 2 ...