Kleider made in Esch/Alzette

Das Kleidergeschäft im Ökodorf Benu in Esch steht vor der Eröffnung. Aus lokal eingesammelten Altkleidern werden hier neue Modekreationen geschaffen.

Seit vier Tagen sitzen die Näherinnen von Benu Couture an ihrem neuen Arbeitsplatz an der Escher Place de la Frontière. In einem früheren Container stellen sie fleißig erste Kleider her. Diese werden am Donnerstag offiziell vorgestellt und von Samstag an auch vor Ort zum Verkauf angeboten. Hergestellt werden diese Modeartikel aus lokal eingesammelten Altkleidern.



"Es ist kein Abfall"



„Die Leute nennen es Abfall, es ist aber kein Abfall“, betont Georges Kieffer, Initiator des Projektes Benu ...