In der Grundschule bleibt der 6. Dezember bis auf Weiteres schulfrei. Die Aufregung in den sozialen Medien ist unbegründet.

Kleescherchersdaag bleibt weiterhin schulfrei

In den sozialen Medien herrscht aktuell Aufregung wegen des Nikolaustags. Grund ist das auf dem Internetportal des Ministeriums veröffentlichte großherzogliche Reglement zu den Ferien für die kommenden Jahre.

Für das Schuljahr 2019/2020 wird in einem Abschnitt präzisiert, dass die Grundschüler am Freitag, dem 6. Dezember schulfrei haben. 2020/21 stellt sich die Frage nicht, da der Nikolaustag 2020 auf einen Sonntag fällt. Allerdings fehlt dieser Satz betreffend den Montag, 6. Dezember 2021 - was für Aufregung sorgt und prompt die Runde in diversen sozialen Medien - darunter Facebook - machte.

"Keine Änderung geplant"

Auf Nachfrage hin bestätigte das Erziehungsministerium, dass der "Kleeserchersdaag" auch künftig im Fondamental schulfrei bleiben wird. Es sei keine Änderung geplant, so die Pressestelle des Ministeriums. Im betreffenden "Règlement Grand-Ducal" würden an und für sich nur die Daten der eigentlichen Schulferien vermerkt, der Abschnitt zum St. Nikolaustag sei ein Zusatz, den man wohl vergessen habe. Wie es aussieht, dürften die Knirpse sich also weiterhin auf einen ungetrübten 6. Dezember freuen.