In Rosport sammelt eine Sozialinitiative Kinderkleidung und Spielzeug und verteilt sie an bedürftige Familien. In der Vorweihnachtszeit machen viele davon Gebrauch.

"Kleederstiffchen" greift bedürftigen Familien unter die Arme

Volker BINGENHEIMER

Nicht jedem wird es jetzt in der Adventszeit beim Blick auf den Kalender besinnlich zumute. Wenn Heiligabend naht, macht sich bei Familien und Alleinerziehenden mit kleinem Portemonnaie vielfach Nervosität breit, wenn noch nicht alle Weihnachtsgeschenke gekauft sind. Zudem brauchen die Kinder mit Einbruch der kalten Jahreszeit Winterkleidung, und dafür gehen schnell einige hundert Euro drauf. In Rosport versucht eine Sozialinitiative, Familien mit wenig Geld unter die Arme zu greifen ...