Klarheit schaffen

Nicolas Anen Die heftige Kritik von vom Escher Bürgermeister Georges Mischo an die beiden Koordinatoren von "Esch 2022" hat so manchen überrascht. Nun muss Klarheit in der Angelegenheit geschaffen werden.

Auch nach der Informationsversammlung zum Kulturjahr „Esch 2022“ bleibt schwer einzuordnen, weshalb der Escher Bürgermeister Georges Mischo die beiden Koordinatoren im „Tageblatt“-Interview so heftig kritisiert hat.

Waren die Verhältnisse in der Tat so schlimm, dass Mischo kein anderer Ausweg blieb, als diese in der Presse auszutragen? Oder handelt es sich um einen Ausrutscher eines noch unerfahrenen Bürgermeisters?

Wie dem auch sei, es bleibt, dass die gewisse Ruhe, die in der Causa „Esch 2022“ eingekehrt war, nun wieder weg ist ...