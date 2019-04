Im vergangenen Jahr starben in Luxemburg vier Menschen, weil nicht rechtzeitig ein passendes Spendeorgan für sie gefunden wurde. Das Gesundheitsministerium reagiert.

Klare Regeln für Organspende

Sandra SCHMIT Im vergangenen Jahr starben in Luxemburg vier Menschen, weil nicht rechtzeitig ein passendes Spendeorgan für sie gefunden wurde. Durch elektronische Patientenakten und sogenannte Referenten will das Gesundheitsministerium dafür sorgen, dass es in Zukunft weniger solcher Todesfälle gibt.

Vier Menschen mussten im vergangenen Jahr im Großherzogtum sterben, weil sie nicht rechtzeitig ein passendes Spendeorgan bekamen. Die Einführung des sogenannten Dossier de soins partagé (DSP) könnte künftig dabei helfen, Leben zu retten.



Die elektronischen Patientenakten sollen in Luxemburger Krankenhäusern noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen – das geht aus der Antwort von Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP) auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Nancy Kemp-Arendt hervor.



Entscheidung dokumentieren

Im DSP soll in Zukunft vermerkt werden, wie ein Patient zur Organspende steht. Dazu muss man wissen, dass im Großherzogtum jeder per Gesetz Organspender ist, sofern dem nie ausdrücklich widersprochen wurde. Wer also Herz, Lunge oder Niere nach dem eigenen Tod nicht spenden will, muss das zu Lebzeiten auf irgendeine Art und Weise mitteilen: Das DSP soll nun dazu die Möglichkeit bieten.



Die elektronische Patientenakte kommt Sobald die großherzogliche Verordnung steht, kann es endlich losgehen mit dem Dossier de Soins Partagé (DSP).

In dem digitalen Patientendossier ist dann nämlich zu lesen, ob eine Person nach ihrem Tod zum Organspender werden will – oder eben nicht. Es ist also von vornherein klar geregelt, wie der Verstorbene zu dem Thema stand. Im Fall eines Hirntodes erleichtert das vor allem Transplantationskoordinatoren in Krankenhäusern die Entscheidung für oder gegen eine Transplantation. Sobald nämlich nur der geringste Zweifel am Willen eines Verstorbenen besteht, werden keine Organe entnommen: So wurden im vergangenen Jahr nur sieben Menschen im Großherzogtum zum Organspender.



Referenten bestimmen



Um für mehr Organspenden zu sorgen, hält außerdem eine großherzogliche Verordnung aus dem vergangenem Jahr fest, dass alle Spitäler in Luxemburg einen sogenannten Referenten haben müssen: Einen Mitarbeiter des Krankenhauses, der vor Ort potenzielle Organspender identifiziert.



Wer die eigene Haltung zum Thema Organspende zum Ausdruck bringen will, tut das am besten anhand des Passeport de vie. Auf der Rückseite dieses violetten Ausweises können Besitzer ankreuzen, ob sie nach dem Tod ihre Organe spenden wollen oder nicht. Den kostenlosen Organspendeausweis bekommt man in Apotheken, beim Hausarzt oder bei der eigenen Gemeinde. Man kann diesen aber auch online beantragen oder sich die kostenlose App Passeport de vie auf das Handy laden. www.sante.lu

Bislang wurden diese Referenten noch nicht bestimmt, doch: „Die Ernennung dieser Beauftragten wird derzeit von Luxembourg-Transplant umgesetzt“, erklärt Gesundheitsminister Etienne Schneider. Luxembourg-Transplant gilt als nationale Koordinierungsstelle für die Organspenden und verwaltet unter anderem die offizielle Liste der Menschen, die im Großherzogtum auf ein lebensrettendes Organ warten.