Die Staatsanwaltschaft ist mit einer Klage wegen des Daten-Leaks auf der Webseite des Parlaments befasst worden, wie die Chamber am Montag mitteilte.

Klage wegen Chamber-Leaks eingereicht

Michel Thiel Die Staatsanwaltschaft ist mit einer Klage wegen des Daten-Leaks auf der Webseite des Parlaments befasst worden, wie die Chamber am Montag mitteilte.

Das vergangene Woche von Radio 100,7 offenbarte Daten-Leak im Zusammenhang mit der Webseite des Parlaments könnte nun strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Das Parlament hat am Montag bekanntgegeben, dass die Staatsanwaltschaft mit einer Klage wegen Verdachts auf unerlaubtes Eindringen in ein EDV-System befasst worden sei



Die Entscheidung des Parlaments sei auf Basis des Artikels 23 der Strafverfahrensordnung gefallen - dieser hält fest, dass ein Beamter dazu verpflichtet ist, eine mutmaßliche Straftat zur Anzeige zu bringen, sofern er davon Kenntnis hat. Das Parlament hatte also streng genommen gar keine Wahl, als den Zwischenfall an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Ob die Staatsanwaltschaft schlussendlich in der Sache ermittelt und Anklage erhebt, ist derzeit nicht absehbar. Prinzipiell besitzt die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang die Initiative und trifft unabhängig eine Entscheidung.

Journalisten des Radiosenders hatten vergangene Woche darüber berichtet, dass es eine Sicherheitslücke in der Datenbank der Chamber-Webseite gab, die es erlaubte, mit Hilfe von manipulierten Web-Adressen Zugriff auf nicht-öffentliche Dokumente zu erlangen. Das Sicherheitsloch ist mittlerweile gestopft, die Inhalte auf der Seite war mehr als einen Tag lang zum Teil gesperrt. Unter den Inhalten, auf die die Journalisten zugreifen konnten, waren brisante Dokumente wie provisorische Berichte der Geheimdienstkotrollkommission, Genehmigungen für zusätzliche Gelder für den SREL und interne Dokumente zur Vorbereitung von Besuchen ausländischer Gäste.

Der Radiosender selbst sieht den Zugriff auf die Dokumente nicht als illegalen Vorgang an, da keine gezielte technische Manipulation an dem Server selbst geschehen sei. Eine Darstellung, die vom Parlament nicht geteilt wird. Die unbekannte Person, die sich Zugriff auf die Dokumente verschafft habe, habe dies über mehrere Tage sehr gezielt getan. Es habe sich demnach um ein bewusstes illegales Eindringen in das System gehandelt.

Ein pikantes Detail am Rande: das Parlament wird von dem luxemburgischen Staranwalt Philippe Penning vertreten, der auch den Whistleblower Antoine Deltour in der LuxLeaks-Affäre verteidigte.