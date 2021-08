Gilbert, einer der letzten Gaukler ist da

„Na Kleiner, was bist du? Freier oder Gigolo?“, wurde er in einem Café in Pigalle gefragt, als er dort - Ende der 1960er Jahre - einkehrte, um sich etwas aufzuwärmen. Der damals blutjunge Gilbert Jakubczyk antwortete schlicht und einfach: „Nein, ich bin Belgier“.

Mit dreizehneinhalb Jahren war er in der Lichterstadt an der Seine gelandet, nachdem er aus einer Erziehungsanstalt in seinem Heimatland entkommen konnte, so Jakubczyk. Beim fünften Versuch hatte es endlich mit der Flucht geklappt. „Sie haben mich nie mehr gefunden“, so der Mann. Dabei lehnt er sich in seinem Laster - seinem fahrbaren Zuhause - zurück.

Das war der Anfang seines Lebens als Gaukler oder Scharlatan. Gilbert hatte keine andere Wahl, als unter freiem Himmel zu schlafen und Gelegenheitsjobs anzunehmen, die man ihm anbot. Eines Tages bemerkte er einen Mann, der Meisterleistungen im Gleichgewicht vollführte. „ Joe la Pincette“ sollte sein Leben verändern. Ab sofort wollte er auch vor Publikum Kunststücke aufführen. Er übte eine Nummer als Robotermensch ein. „Es war nicht besonders gut, aber die Menschen liebten es damals“, so Gilbert. Und so trat er an vielen Orten damit auf.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Gilbert nous montre son cirque de puces, dont la vedette est la puce Fiffine. Photo: Sibila Lind

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Gilbert nous montre son cirque de puces, dont la vedette est la puce Fiffine. Photo: Sibila Lind Gilbert nous montre son cirque de puces, dont la vedette est la puce Fiffine. Photo: Sibila Lind

1977, als in Paris das Centre Pompidou öffnete, vollführte er seinen Auftritt täglich neben anderen Straßenkünstlern auf dem Vorplatz: „Ich war damals der einzige „Straßenroboter„. Damals, in den 1960er und 1970er Jahren konnte man noch ordentlich Geld verdienen - so um die 600 Francs (75 Euro) am Tag. Damals erschienen sogar Zeitungsartikel, in denen behauptet wurde, wir kämen an die Gehälter der Minister heran.“

Doch es gab auch Schwierigkeiten: Gilbert musste mit seinen Kollegen eine Vereinigung gründen - die „ Association des artistes du pavé de Paris “ - um ungestört auftreten zu können. Zuvor wurden sie teils mehrfach am Tag von der Polizei aufgegriffen und mußten hohe Bussen zahlen.

Photo: Sibila Lind

Gilbert hat die ganze Welt bereist und ist im Laufe seines Lebens zahlreichen Stars und Persönlichkeiten begegnet, darunter Audrey Heppburn, Hubert de Givenchy, Serge Gainsbourg, Michel Drucker und Georges Moustaki.

Heute tourt der Belgier mit seinem Lastwagen durch Europa. In dem Fahrzeug führt er einen Flohzirkus, seinen Wundertrank zum Feuerspucken, Kartenspiele, Zauberschals, und sogar ein Brieftaschenfeuerzeug mit

„Der Beruf des Gauklers ist am Verschwinden. Ich versuche ihn mit mit meinen Auftritten am Leben zu erhalten. Zudem setze ich Fotos und Dokumente über meine Passion online, damit nicht nur die Großeltern sich daran erinnern können. Jedermann soll seine Freude daran haben“, so der Belgier, der sich freut, dass er auch in Luxemburg die Möglichkeit zum Auftreten bekommen hat.

Krimes wie früher auf der Kinnekswiss Gaukler Gilbert ist einer der Gäste im Stadtpark. Der historische Rummel bietet 20 Attraktionen aus der Zeitspanne von 1886 bis 1960, darunter ein Riesenrad, ein Pferdekarussel aus Holz, ein Café, ein Marionettentheater und mehr. Die Kirmes empfängt bis zum 15. August Besucher.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.