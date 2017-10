(TJ) - Es war kurz nach acht Uhr, als am Donnerstagmorgen zwei Personen bei einem Arbeitsunfall in Kirchberg verwundet wurden. Der Unfall ereignete sich auf einer Baustelle am Boulevard Konrad Adenauer.

Zuerst war eine Verletzte Person gemeldet worden, als die Sanitäter vor Ort eintrafen, mussten sie feststellen, dass ein weiterer Arbeiter leicht verwundet worden war. Beide Unfallopfer wurden ins Krankenhaus transportiert.