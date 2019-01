Kirchberg und seine "Neuen"

Für den Stadtteil Kirchberg ist 2019 ein vielversprechendes Jahr. Mit der Nationalbibliothek, dem EU-Parlament, dem dritten Goldturm und dem Infinity-Komplex stehen gleich vier Großprojekte vor der Fertigstellung.

Fährt man die Avenue Kennedy in Kirchberg entlang, fühlt sich das immer auch ein bisschen an wie Sightseeing. Stillstand im Stadtbild hat es auf dem Plateau in den vergangenen 50 Jahren nur selten gegeben, stattdessen jagt eine Baustelle die nächste. Auch im Laufe von 2019 wird das Hauptstadtviertel um einige Neuzugänge reicher – darunter gleich mehrere besonders markante. Viele weitere kündigen sich derweil an.

Angefangen ganz oben beim Kreisverkehr Serra ...