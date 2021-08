In der Nacht zum Dienstag ist ein Mann schwer von einem Bekannten an einer Tramhaltestelle in Kirchberg verletzt worden.

Kirchberg

Mann erleidet nach Streit schwere Schnittwunden

(str) - Schwer verletzt war ein Mann, der gegen 0.40 Uhr in der Nacht zum Dienstag in der Notaufnahme des Kirchberger Krankenhauses Hilfe suchte.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, habe das Opfer zuvor an der Tramhaltestelle „Rout Bréck – Pafendall“ einen Streit mit einem Bekannten gehabt. Dann sei die Auseinandersetzung eskaliert und es zu einem tätlichen Angriff gekommen. Dabei habe der Täter dem Opfer schwere Schnittwunden zugefügt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Spezialeinheit der Polizei den Tatverdächtigen am Dienstagmorgen in Strassen festgenommen, am Nachmittag wurde er einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

