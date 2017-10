(L.E.) - Einen Brand hat es am Freitagabend im Untergeschoss eines Bankgebäudes in der Rue Jean Monnet in Kirchberg gegeben. Verletzt wurde niemand. Das meldet der Notrufdienst 112.

Vor Ort waren neben der Polizei auch der Krankenwagen und das Rettungszentrum aus der Hauptstadt.



