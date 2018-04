Ein 52-jähriger Arbeiter aus Deutschland stürzte aus vier Metern Höhe von einem Gerüst. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Kirchberg: Arbeiter verunglückt tödlich

Ein 52-jähriger Arbeiter aus Deutschland stürzte aus vier Metern Höhe von einem Gerüst. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Am Dienstag um kurz vor 18 Uhr wurde der Polizei ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der rue Albert Borschette in Kirchberg gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mann der Arbeiten in einer Höhe von etwa vier Meter verrichtet hatte, aus bislang unbekannten Gründen vom Gerüst gefallen und in die Tiefe gestürzt war. Der 52-jährige Deutsche verstarb infolge seiner Verletzungen im Krankenhaus.

Zur Klärung der Umstände wurde seitens der Staatsanwaltschaft der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei angefordert. Die ITM war ebenfalls vor Ort. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde eine Autopsie beantragt.