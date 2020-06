An der Jonction Esch-Lankelz auf der A4 und in Kirchberg auf der Avenue Kennedy stießen jeweils vier Autos zusammen. Es staut sich in beiden Bereichen.

Lokales 11

Kirchberg, A4: Stau nach Unfällen mit mehreren Autos

An der Jonction Esch-Lankelz auf der A4 und in Kirchberg auf der Avenue Kennedy stießen jeweils vier Autos zusammen. Es staut sich in beiden Bereichen.

Auf der Autobahn A4 in Richtung Esch/Alzette ist es am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vier Autos waren in den Crash auf Höhe der Jonction Esch-Lankelz verwickelt. Laut Polizei waren insgesamt acht Personen betroffen, drei davon - zwei Fahrer und ein Insasse - wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli

Die Feuerwehren aus Monnerich und Esch/Alzette sowie Krankenwagen aus Düdelingen, Bettemburg und Sassenheim/Differdingen waren zur Stelle. Zwei von drei Fahrspuren waren zeitweilig gesperrt. Laut Polizei war die Räumung der verunfallten Fahrzeuge sehr mühsam, zumal zur gleichen Zeit ein Wagen am selben Ort in Panne geriet.

Demnach gab es reichlich Stau - bis zu neun Kilometer bis nach Leudelingen-Nord. Auch auf den Umgehungsstraßen hat sich Stau gebildet.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen in Kirchberg

Auch in Kirchberg in der Avenue Kennedy hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall mit drei Autos ereignet. In Höhe der Philharmonie in Richtung Glacis war zeitweilig eine Spur blockiert, es staute in diesem Bereich. Der CGDIS meldet, dass drei Personen verletzt wurden.

Wie die Polizei zusätzlich erklärt, sollen auch Kinder in diesem Unfall verwickelt gewesen sein. Jedoch wurden die leicht verletzten Personen nur vor Ort notversorgt und mussten nicht zur Kontrolle ins Krankenhaus. Im Einsatz waren zwei Krankenwagen und die Feuerwehr aus der Hauptstadt sowie die Polizei.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Unfall in Kirchberg. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Unfall in Kirchberg. Foto: Anouk Antony Unfall in Kirchberg. Foto: Anouk Antony Unfall in Kirchberg. Foto: Anouk Antony Unfall in Kirchberg. Foto: Anouk Antony Unfall in Kirchberg. Foto: Anouk Antony Unfall in Kirchberg. Foto: Anouk Antony

Die aktuelle Verkehrslage in Luxemburg:

Verkehrsmeldungen des ACL:





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.