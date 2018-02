Die zwei neuen Teslas werden zum Marktpreis gekauft, aber nicht von der Polizei bezahlt.

Kioto-Fonds zahlt für Polizei-Teslas

Steve Remesch Die zwei neuen Teslas werden zum Marktpreis gekauft, aber nicht von der Polizei bezahlt. Das geht aus der Antwort des Ministers für Innere Sicherheit Etienne Schneider auf eine parlamentarische Anfrage der CSV-Abgeordneten Léon Gloden und Laurent Mosar hervor.

Die Elektrofahrzeuge wurden für jeweils 107.540 Euro beim Luxemburger Tesla-Händler gekauft. Dabei handele es sich um die Basismodelle, so wie sie auch auf dem Privatmarkt verkauft würden, so der Minister. Diese Kosten in Höhe von 215.080 Euro werden zu 100 Prozent von Klima- und Energiefonds getragen - dem ehemaligen Kioto-Fonds.

Der Umbau zum Polizeifahrzeug - etwa die Funkausstattung, der Blaulichtbalken und die Anzeigetafel - sowie alle Homologierungs- und Anmeldungskosten werden vom Polizeibudget übernommen. Die Ausgaben liegen derzeit bei 27.800 Euro.



Die Bauteile schlagen mit 10.790 Euro zu Buche und der Umbau mit 4.650 Euro. Die Testserie der Fahrzeuge macht derzeit den höchsten Kostenpunkt aus. Dieser liegt bei 12.234 Euro. Die Anmeldung kostet 126 Euro.