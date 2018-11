Kino in Kahler vor Eröffnung

Kahler hat sein Kino, genannt Kinoler. In einer Woche findet die erste Filmvorführung statt. Um den Betrieb kümmern sich Ehrenamtliche.

In einer Woche fällt im Kinoler in Kahler der Vorhang. Vom 1. Dezember an, kann sich das 300-Einwohner-Dorf stolz in die Liste der Ortschaften eintragen, die Kinovorstellungen anzubieten haben. Angefangen hatte das Unternehmen 2012, wie der Garnicher Bürgermeister Georges Fohl am Donnerstag anlässlich einer Pressekonferenz erklärte.



Damals wurden Versammlungen mit den Einwohnern organisiert, damit die Bürger über die Entwicklung ihrer Dörfer debattieren konnten ...