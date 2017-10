(SH) - Weil sich in einigen Sitzen Bettwanzen befanden, sind derzeit zwei Säle des Kinepolis Thionville geschlossen. Wie der "Républicain Lorrain" meldet, seien mehrere Kinobesucher gestochen worden.



Bereits im Sommer sei der Saal 2 geschlossen worden, seit Freitag nun auch der Saal 10. Wie es im Artikel weiter heißt, seien nur einzelne Sitze betroffen. Diese wurden in eine Kühlkammer gebracht, um sie so zu desinfizieren. Bettwanzen vertragen nämlich keine Temperaturen unter -18 Grad Celsius.

Dass sich die Insekten durchaus nicht nur in Betten wohlfühlen, mussten in der vergangenen Woche auch Passagiere auf einem Flug der British Airways von Vancouver nach London erfahren. In dem Flieger befanden sich ebenfalls Bettwanzen.



