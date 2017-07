Freunde rufen an und wollen etwas später zu Besuch kommen. Alle freuen sich darauf zusammen zu reden, zu lachen und zu essen. Aber was es da alles noch vorzubereiten gibt. Da muss jeder mithelfen.



Vor solch einer Situation stehen auch Maria und Martha. Die Schwestern lebten vor über 2 000 Jahren in Bethanien, in der Nähe von Jerusalem. Jesus und seine Freunde wollen sie besuchen und haben sich angemeldet. Maria und Martha freuen sich, aber es wartet noch sehr viel Arbeit.



So muss zum Beispiel Wasser aus dem Brunnen im Hof geschöpft und in die Küche geschleppt werden, man muss schauen, ob noch genug Mehl für Fladenbrote, Fleisch, Gemüse und Wein in der Vorratskammer sind, und der Tisch muss gedeckt werden.



Die Nachbarn sind erstaunt, dass Jesus die Schwestern besucht. Welch ein seltsamer Mann, das geht doch gar nicht. Normalerweise sitzen Männer nur mit Männern zusammen und diskutierten. Bei solchen Gelegenheiten sind Frauen unerwünscht. Sie sollen einfach in der Küche arbeiten und dafür sorgen, dass es den Männern gut geht.



Jesus aber kümmert dies nicht und er besucht einfach seine beiden Freundinnen. Als er ankommt, hat Martha ganz rote Backen. Sie kocht, backt, bringt das Essen an den Tisch und schaut, dass sich alle wohlfühlen. Sie hetzt hin und her und weiß nicht mehr wo ihr der Kopf steht. Und von ihrer Schwester Maria keine Hilfe. Martha wird immer wütender.



Maria sitzt einfach bei Jesus. Ganz aufmerksam hört sie ihm zu. Was sie tut, ist mutig, denn sie hat gelernt, dass Frauen in die Küche und nicht mit Männern an den Tisch gehören. Doch Maria wird sich gedacht haben: „Jetzt ist Jesus in unserem Haus, warum soll ich da nicht die Gelegenheit ergreifen ihm ganz nahe zu sein, ihm zuzuhören und von ihm zu lernen? Solch eine einmalige Chance darf ich mir nicht entgehen lassen.“



Endlich will sie von Jesus selbst erfahren, was das Reich Gottes ist, von dem er so oft erzählt. Sie erfährt, dass dies überall dort ist, wo Menschen nach dem Willen Gottes leben, wo sie sich gegenseitig helfen und wo kein Streit ist. Wie spannend. Maria ist so froh, dass Jesus sie zuhören lässt. Deshalb merkt sie nicht, wie wütend Martha ist.



Plötzlich platzt Martha der Kragen. Sie beklagt sich bei Jesus und hofft, dass er Maria sagen wird, dass ihr Platz bei den Frauen in der Küche ist. Und Jesus? Zuerst lobt er Martha für ihre wichtige Arbeit. Sie kümmert sich gut um ihre Gäste, sorgt für Essen, Trinken und Gemütlichkeit.



Aber dann bleibt Martha wohl der Mund offen stehen und sie glaubt sich verhört zu haben. Jesus verteidigt ihre Schwester Maria, denn es gibt noch andere wichtige Dinge im Leben. Es ist richtig und wichtig, dass Maria ihm zuhört. Sie nimmt sich Zeit, etwas über Gott den Vater zu erfahren und wie man handeln soll, um seinen Willen zu erfüllen. Sie hört zu und versteht, dass man den Willen Gottes nur dann tun kann, wenn man ihn kennt. Und kennenlernen kann man nur durchs genaue Zuhören.



Für Jesus sind zwei Dinge gleich wichtig. Für andere zu sorgen, so wie Martha und in Ruhe zuhören, zu verstehen und weiter zu erzählen, so wie Maria. Arbeit ist wichtig, aber man soll nicht vergessen auch Zeit mit anderen zu verbringen und ihnen zuzuhören.



Foto: Nicolas Bouvy

Wie hört man eigentlich richtig zu? Zuhören meint mit den Gedanken ganz dabei zu sein. Man soll beim Gespräch nicht dauernd auf das Handy schielen oder twittern. Man muss gut zuhören, um den anderen wirklich zu verstehen. Zeit haben und zuhören, das ist wohl das größte und schönste Geschenk, das man machen kann. Jetzt in den Ferien haben wir ja mehr Zeit. Warum nicht einem Freund oder Gott so ein tolles Geschenk machen?



Ruth Bachtler-Häring ist Lehrerin am Lycée de Garçons, Luxemburg und kann über folgende Emailadresse erreicht werden: ruth.bachtler@education.lu





















Zum Namenstag

Am heutigen Samstag ist der Gedenktag der hl. Martha von Betanien, s. das Tagesevangelium: Joh 11, 19-27 oder Lk 10, 38-42.

Der Namenstag bezieht sich in der katholischen und in der orthodoxen Kirche auf den Gedenktag des Heiligen oder der Heiligen dessen oder deren Namen man trägt.

In manchen katholischen Gegenden war früher der Namenstag wichtiger als der Geburtstag und wurde entsprechend gewürdigt. So feierten – und feiern heutzutage manchmal noch – beispielsweise am 29. Juli alle Marthas ihren Namenstag.



Oft erhielt im Mittelalter das Kind bei der Taufe den Namen des, der Tagesheiligen. So wurde Martin Luther, geboren am 10. November 1483, am 11. November auf den Namen des hl. Martin von Tours getauft. Das Geburtsdatum war oft gar nicht bekannt.

AC/Ökumenisches Heiligenlexikon.de www.heiligenlexikon.de