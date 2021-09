In Luxemburg wurden im Jahr 2020 über 4.000 Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder gemeldet - und zum Teil aus dem Internet entfernt.

Kinderrechte

Sexuelle Gewalt gegen Kinder stoppen

Jean-Philippe SCHMIT In Luxemburg wurden im Jahr 2020 über 4.000 Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder gemeldet - und zum Teil aus dem Internet entfernt.

„Sexuelle Gewalt ist die schlimmste Form von Gewalt, die Kinder angetan werden kann“, sagte der Kinderrechtsbeauftragte Charel Schmit bei der Vorstellung der neuen, vom Kanner a Jugendtelefon KJT und der Vereinigung zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung Ecpat organisierten Kampagne „Stop aux violences sexuelles contre les enfants“.

„Das Ziel der Kampagne ist es, die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, dass immer mehr Bilder und Videos im Internet zu sehen sind“, erklärte Barbara Gorges-Wagner vom KJT. Jeder, der auf solches Material trifft, hat die Möglichkeit die betreffende Internetseite zu melden, und sollte dies auch tun.

"Nackt im Netz?" Sexting und seine Folgen Die Anzahl an Sexting-Fällen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Im Ratgeber "Nackt im Netz?" finden Opfer Tipps und rechtliche Informationen.

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der gemeldeten Fälle zugenommen. 4.022 Meldungen gab es im Jahr 2020, davon wurden 2.410 als illegal eingestuft und der Fall wurde an die zuständigen Behörden weitergeleitet. In rund drei Viertel der Fälle gelingt es das illegale Material innerhalb von drei Tagen aus dem Internet zu entfernen.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.