Der "Diakon mit Zivilberuf" habe die Leitung des Trierer Mutterhauses selbst über Ermittlungen gegen ihn informiert. Daraufhin wurde sein Arbeitsverhältnis aufgelöst. Auch das Bistum Trier beurlaubte ihn präventiv.

Kinderpornographie-Verdacht: Trierer Klinik entlässt Mitarbeiter

(KNA/tom) - Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Trierer Diakon wegen Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie. Der in seinem Zivilberuf im katholischen Trierer Klinikum "Mutterhaus der Borromäerinnen" tätige Angestellte wurde nach Angaben des Krankenhauses unverzüglich von seinen Dienstpflichten entbunden und freigestellt. "Im Rahmen einer getroffenen Gesamtabwägung und unter Berücksichtigung aller Umstände war eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für das Klinikum als Arbeitgeber nicht mehr zumutbar", teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit.

"Null Toleranz"

Die Klinikleitung wurde den Angaben zufolge von dem Mitarbeiter selbst über die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trier nach Paragraf 184b StGB (Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften) informiert. Daraufhin sei das Arbeitsverhältnis im Zuge der hauseigenen "Null-Toleranz-Politik" einvernehmlich beendet worden. Es lägen derzeit keine Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten des Mitarbeiters bei der Ausübung seines Berufes im Klinikum vor.









Neben seiner nicht näher definierten Tätigkeit als Angestellter des Klinikums war der Beschuldigte auch als Diakon für das Bistum Trier tätig. Die Diözese informierte am Mittwoch darüber, dass ein Diakon aufgrund der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen "mit sofortiger Wirkung beurlaubt" worden sei. Es seien keine Vorwürfe in Bezug auf die seelsorgerliche Tätigkeit des Mannes bekannt. Aufgrund der kirchlichen Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch sei das Bistum aus präventiven Gründen zu der Beurlaubung verpflichtet. Auch ein kirchenrechtliches Voruntersuchungsverfahren sei eingeleitet worden.





Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, beruht der Verdacht gegen den Beschuldigten auf Erkenntnissen, die amerikanische Ermittlungsbehörden bei Internetermittlungen gewonnen und an die deutschen Behörden weitergegeben hätten. "Er soll eine Datei mit einer Abbildung kinderpornografischen Inhalts auf einer Online-Plattform zum Tausch mit anderen Nutzern ins Internet hochgeladen haben", so der leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen. Im Februar 2019 sei die Wohnung des Diakons, der bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten sei, durchsucht worden. Das dabei beschlagnahmte Datenmaterial werde derzeit ausgewertet.

Größter Arbeitgeber der Region

Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen unterhält in Trier drei Standorte, zwei in der Innenstadt und einen im Stadtteil Ehrang. Mit insgesamt rund 2.700 Mitarbeitern ist es einer der größten Arbeitgeber der Region. Träger der Klinik sind die Barmherzigen Schwestern vom Hl. Karl Borromäus. In der Region Trier ist das Mutterhaus vor allem bekannt für seine Geburtsstation und die Kinderambulanz.



Hintergrund: "Diakon mit Zivilberuf" Der Begriff Diakon leitet sich vom griechischen Wort "diakonos" ab und bedeutet Diener oder Helfer. In der römischen Kirche der ersten Jahrhunderte wirkten Diakone in der Armen- und Krankenpflege oder als Gehilfen des Bischofs in der Gemeindeverwaltung und beim Gottesdienst. Heute ist die Diakonenweihe in der katholischen Kirche eine erste Durchgangsstufe auf dem Weg zur Priesterweihe. Seit 1968 können auch verheiratete Männer zu sogenannten Ständigen Diakonen geweiht werden; sie streben also kein Priesteramt an, aber sie predigen, taufen, vollziehen Trauungen und Beerdigungen und sind karitativ tätig. Bei einem "Diakon mit Zivilberuf" handelt es sich um einen sogenannten Ständigen Diakon. (KNA)