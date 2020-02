Kinderpornografisches Material: Angeklagter riskiert Haftstrafe

Bei Ermittlungen im Gefängnis gerät ein Wärter ins Visier der Polizei. Auf seinem Computer wird kinderpornografisches Material sichergestellt. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

(SH) - Als die Kriminalpolizei 2017 wegen Verdachts auf kinderpornografisches Material in der Haftanstalt in Schrassig eine Durchsuchung durchführt, wendet sich ein Gefangener an einen Beamten. Er teilt ihm mit, dass ein Gefängniswärter USB-Sticks mit solchem Material für 500 Euro verkauft haben soll. Weitere Details, wie den Namen des Wärters, gibt er dem Ermittler erst später.

Durch die Aussage des Insassen kommt es in der Folge zu einer Hausdurchsuchung bei dem mittlerweile 49-Jährigen ...