(str/SH) - Weil er im Besitz von kinderpornografischen Material war, wurde ein 33-jähriger Mann am Donnerstag in erster Instanz zu 15 Monaten Haft verurteilt. Die Strafe wurde allerdings unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt. So muss sich der Mann in psychiatrische Behandlung begeben. Auch muss er sich zehn Jahre lang von Minderjährigen fern halten.



Auf dem Computer des Angeklagten, einer externen Festplatte sowie einem Mobiltelefon waren rund 3.900 pornografischen Fotos mit neun bis 16 Jahre alten Mädchen, vier Videos, auf denen 13- bis 16-jährige Mädchen bei sexuellen Handlungen zu sehen waren, sowie rund 4.000 Bikinifotos von Minderjährigen gefunden worden.



Ein psychiatrischer Gutachter hatte vor Gericht erklärt, dass bei Fernando G. eine psychische Störung vorliege. „Es handelt sich nicht nur um ein perverses Verhalten. Die Diagnose pädophil kann in diesem Fall zurückbehalten werden“, so seine Worte. Dennoch sei die Prognose nicht unbedingt schlecht, der Angeklagte müsse sich jedoch einer Behandlung unterziehen. Diese Ansicht haben die Richter befolgt

Der 33-Jährige war durch einen Tipp des Landeskriminalamtes aus Baden-Württemberg ins Visier der Luxemburger Ermittler geraten. Die Luxemburger IP-Nummer war aus der Filesharing-Plattform eMule aufgefallen. Der Angeklagte selbst hatte sein Interesse an Pornografie mit Minderjährigen vor Gericht mit Depressionen erklärt.

Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.



