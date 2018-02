(SH) - Acht Jahre Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe in Höhe von 1 000 Euro sowie ein Verbot, je wieder einer Arbeit oder Aktivität mit Kindern nachzugehen: So lautete gestern in erster Instanz das Urteil gegen Marc D., der sich vor Gericht verantworten musste, weil er im Besitz von kinderpornografischen Bildern war. Drei der acht Jahre Haft wurden unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt. So muss sich der 33-Jährige in psychologische oder psychiatrische Behandlung begeben.



Die Polizei war durch einen Hinweis von Europol auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem dieser Fotos von Mädchen auf eine Internetseite hochgeladen hatte. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten 20 000 Bilder. Darunter befanden sich Videos vom Angeklagten und seinem damals zehnjährigen Cousin, die sich gegenseitig anfassten, aber auch Fotos von Babys, die misshandelt wurden.

Die Berufungsfrist beträgt 40 Tage.