Weil er über 5.000 Fotos sowie 480 Filme pädapornografischer Natur besaß, musste sich ein Grundschullehrer aus Useldingen nun vor Gericht verantworten. Bereits im Januar 2017 war er suspendiert worden.

Kinderpornografie: Vier Jahre Haft für Lehrer gefordert

Gilles Siebenaler Weil er über 5.000 Fotos sowie 480 Filme mit pädapornografischem Inhalts besessen oder zumindest angesehen hatte, musste sich ein 37-jähriger Lehrer aus Useldingen am Montag in Diekirch vor Gericht verantworten. Bereits im Januar vergangenen Jahres war er vom Bildungsministerium suspendiert worden.

Die Staatsanwaltschaft forderte am Montag am Bezirksgericht Diekirch vier Jahre Haft für einen 37-jährigen Mann, der bis zu seiner Suspendierung im Januar 2017 als Grundschullehrer in Useldingen tätig war. Suspendierung und Gerichtsverfahren stehen in Zusammenhang mit dem Konsum von kinderpornografischem Material.



Dem Mann wird laut übereinstimmenden Medienberichten beschuldigt, mindestens 5.250 Fotos sowie 479 Filme pädapornografischer Natur angesehen oder auf seinem Computer abgespeichert zu haben. Bilder und Videos stammen aus den Jahren 2007 bis 2016. Sie waren bei einer Hausdurchsuchung beim Angeklagten sichergestellt beziehungsweise konnte ihr Konsum nachvollzogen werden. Auf die Spur des Mannes gekommen, waren die Ermittler laut Aussagen eines Beamten vor Gericht durch eine Hinweis von Europol mit Bezug auf die IP-Adresse der Beschuldigten, so RTL.



Vor Gericht gab der Beschuldigte alles zu und beteuerte, einen Unterschied zwischen den Kindern auf den Bilder und seinen eigenen Schülern gemacht zu haben. Ein Kriminalbeamter erklärte denn auch, dass es keine Hinweise gebe, dass der Beschuldigte jemals ein Kind angefasst hätte. Bis zu seiner Suspendierung hatte der Mann eine Klasse des Zyklus 4.2.unterrichtet. Danach habe er sich in Therapie begeben, erläuterte ein psychiatrischer Gutachter.



Der Anwalt des Angeklagten bat das Gericht, eine mögliche Haftstrafe komplett zur Bewährung auszusetzen. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ihrerseits forderte die vierjährige Strafe nur zum Teil zur Bewährung auszusetzen - und wenn, dann mit Auflagen. Unter anderem jener, sich zehn Jahr von Minderjährigen fernzuhalten, berichtet RTL. Die Therapie habe der Mann auch nicht aus Eigeninitiative gemacht, sondern weil der Untersuchungsrichter dies als Bedingung gestellt hatte, so die Anklägerin.



Das Urteil in diesem Fall ergeht am 24. Mai.