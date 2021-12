Kinderklinik voll ausgelastet

Dr. Armand Biver, Chefarzt der pädiatrischen Abteilung des CHL im Interview über das anormale Verhalten eines altbekannten Virus.

Das Respiratorische Synzytial-Virus – kurz RSV – konnte sich im Schatten der Coronapandemie in ganz Europa verstärkt ausbreiten. Aktuell sind die Betten der Kannerklinik alle belegt – darunter befinden sich auch viele RSV-Patienten. Das Virus ist bekannt dafür, die klassischen Kinderkrankheiten auszulösen und ist seit Jahren an den Orten präsent, an denen sich viele Kinder aufhalten. Im Interview spricht Dr. Armand Biver, Chefarzt der allgemeinen pädiatrischen Abteilung der Kannerklinik des CHL, über die möglichen Auswirkungen einer Infektion und was die Ärzte gegen schwere Verläufe tun können.

Ein an RSV erkranktes Kleinkind wird auf der Kinder-Intensivstation des Olgahospitals des Klinkums Stuttgart versorgt.





Dr. Armand Biver, im Ausland füllt RSV die Kinderkliniken. Wie sieht die Lage in Luxemburg aus?

In der Kannerklinik gibt es im Moment 30 bis 35 Patienten, davon sind zehn am RSV-Virus erkrankt. Der Belegungsgrad unserer Betten beträgt im Moment 100 Prozent. Morgens, bei der Übergabe nach dem Nachtdienst, kommt es sogar vor, dass wir überbelegt sind. Dann bekommen die Kinder Tagesbetten und müssen warten, bis ein richtiges Bett frei wird.

Aktuell pflegen wir sechs Kinder, die mit einer schweren Lungenentzündung zu kämpfen haben. Bei Bronchioliten (eine Entzündung der Bronchien bei Kindern unter 24 Monaten, bei der es zu einer Verengung der Bronchiolen kommt) ist das RSV-Virus in zwei Drittel der Fälle der Erreger. Bei einem Drittel ist ein anderes Virus die Ursache. Es kommt auch vor, dass Kinder an zwei oder sogar drei Viren gleichzeitig erkranken.

Gehört das RS-Virus nicht zu den eher harmlosen, „normalen“ Kinderkrankheiten?

Je nach Studie sind zwei Drittel bis 98 Prozent aller Kinder bis zu einem Alter von drei Jahren mit RSV in Kontakt gekommen. Das Virus ist also sehr weit verbreitet. In der Regel tritt es während der kalten Jahreszeit auf. Doch nicht jedes Kind erkrankt schwer, eine Infektion kann auch nur einen einfachen Schnupfen auslösen. RSV ist dennoch die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen von Kleinkindern.

Welchen Einfluss hatte die Coronapandemie auf die Ausbreitung von RSV?

Durch die Coronapandemie haben sich die Kinder im vergangenen Jahr viel zu Hause aufgehalten. Die Kleinen gingen nicht in die Kindertagesstätte, die älteren Geschwister nicht in die Schule. Das Virus konnte sich also nicht ausbreiten. Das führte dazu, dass wir im vergangenen Winter nur rund 20 Kinder hatten, die so schwer an RSV erkrankten, dass sie in die Kannerklinik kommen mussten. In normalen Jahren sind es rund 330 Kinder.

Wie sieht es in diesem Jahr aus?

In diesem Jahr begann die Bronchiolitisepidemie bereits im Frühjahr. Von April bis Juli war unsere Etage voller RSV-Patienten, darunter gab es auch viele schwere Fälle.

Ist das Virus aggressiver geworden?

Nein, das Virus ist nicht aggressiver geworden. Der Grund für die vielen schweren Fälle liegt in der Immunschuld. Wenn das Immunsystem eines Kindes über längere Zeit nicht in Kontakt mit Krankheitserregern kommt, kann es keine Antikörper aufbauen. Als die Kontaktbeschränkungen fielen, konnte das Virus viele Kinder befallen. Das war nach dem Winter der Fall. Dass das Virus im Frühling und im Sommer auftauchte, war komplett anormal.

An welchen Orten stecken sich die Kinder mit dem Virus an?

Der Herd des RSV-Virus sind Kleinkinder und Kinder. Die Kinder stecken sich an Orten an, an denen sich viele Altersgenossen aufhalten, also in Kindertagesstätten und in Schulen. Oder die älteren Geschwister bringen das Virus aus der Schule mit nach Hause und geben es dort weiter. RSV ist extrem ansteckend.

Die Kinderärzte kennen das Maskentragen bereits seit längerem.

Es überträgt sich über die Tröpfcheninfektion und ist im Nasensekret sehr präsent. Es haftet leicht an Oberflächen und kann dort bis zu sechs Stunden überleben. Auch Erwachsene können das Virus weitergeben – ohne schwer daran zu erkranken. Aus diesem Grund tragen wir auch während Nicht-Corona Zeiten immer Atemschutzmasken, wenn wir RSV-kranke Kinder pflegen.

Welche Komplikationen können auftreten?

Besonders bei den ganz kleinen Kindern, also bei Kindern unter einem Jahr, kann es durch eine RSV-Infektion zu Atemaussetzern (Apnöen) kommen. Wenn ein Frühgeborenes oder ein Baby unter zwei Monaten an RSV erkrankt, muss es deshalb unter Beobachtung.

Aber auch ältere Kinder können nach einer RSV-Infektion an Atemnot leiden. Das Atmen wird dann zum Kraftakt. Die Atmung wird schneller, die Kinder können nichts mehr essen. Wenn sich der Zustand immer noch nicht bessert, und die Kinder auch das Trinken verweigern, weil sie so sehr mit dem Atmen beschäftigt sind, muss das Kind ins Krankenhaus.

Was passiert dort?

Wir sorgen dafür, dass sie genügend Sauerstoff bekommen und die Sauerstoffsättigung im Blut auf über 90 Prozent steigt. Dann gilt es für eine ausreichende Kalorienzufuhr zu sorgen. Wenn das Kleinkind keine Milch mehr trinken will, dann muss es eine Magensonde gelegt bekommen.

Wenn die Gabe von Sauerstoff nicht ausreichen sollte, bekommen die Patienten ein Optiflow mit Nasenkanülen und einer höheren Sauerstoffanreicherung angelegt – aktuell ist dies bei sechs Kindern der Fall. Durch diese technische Hilfe beim Atmen ermüden die Kinder weniger schnell. Bei noch schlimmeren Fällen kommen die Kinder in die Reanimation. Dort können sie an ein Ventilationsgerät angeschlossen werden. Solche Fälle sind aber sehr selten.

Können Kinder an einer RSV-Infektion sterben?

Weltweit sterben pro Jahr schätzungsweise 70.000 bis 200.000 Kinder an Komplikationen, die durch eine Infektion mit dem RSV-Virus entstanden sind. In Luxemburg landen regelmäßig Kinder in der Reanimation – in den vergangenen Jahren haben aber alle die Krankheit überstanden.

Können sich Kinder auch mehrmals mit RSV infizieren?

Ja, es gibt zwei unterschiedliche Typen: RSV-A und RSV-B. Wobei das Erstere das Schlimmere ist. Zusätzlich schützen die Antikörper, die nach einer Erkrankung aufgebaut werden, nicht besonders gut vor weiteren Bronchiolitiden. Die Kinder können also mehrmals an RSV erkranken.

Auch Erwachsene sind nicht vor einer Infektion sicher, auch wenn die Symptome weniger schlimm ausgeprägt sind. Eine durchgemachte RSV-Erkrankung schützt die Kinder auch nicht vor Atemwegserkrankungen, die von anderen Viren verursacht wurden, wie zum Beispiel Rhinoviren, das Metapneumovirus, das Bocavirus oder das Parainfluenzavirus Typ 3. Diese verursachen alle ähnliche Symptome.

Gibt es eine RSV Impfung?

Bislang wurde noch kein Impfstoff zugelassen. Ein Impfstoff für werdende Mütter wurde zwar entwickelt, in der dritten Phase der klinischen Studie hat es aber nur eine Wirksamkeit für die Babys von 40 Prozent gebracht. Das war eine große Enttäuschung. Die Antikörper, die nach einer RSV-Infektion entstehen, sind, wie bereits erwähnt, nicht besonders protektiv. Das erschwert auch die Entwicklung eines Impfstoffes.

Zusätzlich sind Kinder unter drei Monaten diejenigen, die am stärksten gefährdet sind. Das Standard-Impfprogramm beginnt erst nach dem zweiten Monat. Davor ist das Immunsystem zu schwach. Selbst wenn es eine Impfung geben würde, könnte sie bei den ganz Kleinen nicht verabreicht werden.

Es gibt aber eine passive Immunisierung, das Medikament heißt Palivizumab. Junge Risikopatienten – Frühchen und Kinder mit Kardiopathien – bekommen während des Winterhalbjahrs jeden Monat eine Injektion mit Antikörpern. Das schützt vor einer Erkrankung, kostet aber auch bis zu 1 000 Euro pro Behandlung. Das erscheint auf den ersten Blick sehr teuer, wenn aber ein Frühgeborenes an RSV erkrankt und einen längeren Krankenhausaufenthalt braucht, kann dies Kosten in einer Höhe von bis zu 200 000 Euro verursachen.

Wenn nun Eltern bemerken, dass das Kind fiebert, hustet und die Nase läuft – ab wann sollte das Kind zum Arzt?

Das Fieber sollte auf jeden Fall gemessen werden. Wenn ein Kind unter drei Monaten über 38 Grad Fieber hat, sollte es zum Pädiater. Es kann alles Mögliche sein, das sollte abgeklärt werden. Im Allgemeinen sagt Fieber – auch hohes Fieber – nichts über eine Infektion aus. Wenn Kinder mit Atemwegserkrankungen in die Kannerklinik kommen, werden sie auf RSV, Corona und die Grippe getestet. Bei älteren Kindern liegt die kritische Grenze bei 38,5 Grad.

Sollten diese dann sofort zum Doktor oder kann man – bei älteren Kindern – auch abwarten?

Wenn die älteren Kinder leichtes Fieber und einen kleinen Schnupfen haben, ansonsten aber gut essen, schlafen und auch spielen, kann man auch zwei, drei Tage abwarten. Spätestens nach dem dritten Tag Fieber sollte aber ein Arzt aufgesucht werden. Für Kindern unter drei Monaten gilt dies nicht – diese sollten bei Fieber sofort zum Arzt.

Was können die Eltern ansonsten für das RSV-kranke Kind tun? Paracetamol, Hustensaft und viel trinken?

Nein, kein Hustensaft. Asthmamedikamente, Kortison oder Antibiotika helfen bei Bronchiolitis auch nicht. Wenn das RSV-kranke Kind Fieber hat, kann man ihm fiebersenkende Mittel geben, wie Paracetamol. Vor allem gilt es aber die Nase des Kindes sauber zu halten. Das Virus befindet sich in konzentrierter Form im Nasensekret wieder. Auch wenn die Kinder es nicht immer mögen, sollten die Nasenhöhlen mit einer Salzlösung gespült werden. Wenn die Nase frei ist, ist schon ein guter Teil der Viren fort. Falls die Kinder viel Husten, rate ich dazu, öfters kleinere Portionen zu essen.

Wie lange dauert es, bis die Infektion überstanden ist?

Bei RSV verschlimmert sich der Zustand während der ersten vier Tage, danach geht es langsam besser. Wenn Kinder mit RSV in die Kannerklinik kommen, bleiben sie in der Regel eine kleine Woche da. Es kann aber auch bis zu drei Wochen dauern, ehe sie entlassen werden. Doch auch wenn das Fieber weg ist, dauert es noch, bis sich das Kind ganz erholt hat. Bis sich die Schleimhäute regeneriert haben, kann es Wochen dauern. Die Flimmerhärchen brauchen zwei bis drei Wochen, bis sie nachgewachsen sind.

