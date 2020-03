35 Festwagen, Fußgruppen und Musikgesellschaften sorgten bei der Kinderkavalkade in Kayl und Tetingen am Sonntag für Stimmung.

Kinderkavalkade: Fabelwesen, Clowns und Superhelden

Sophie HERMES 35 Festwagen, Fußgruppen und Musikgesellschaften sorgten bei der Kinderkavalkade in Kayl und Tetingen am Sonntag für Stimmung.

Stelzengänger, Clowns, Fabelwesen und Superhelden ließen am Sonntag bei der Kinderkavalkade im Kayltal die Herzen des Nachwuchses höher schlagen. Der Umzug in Kayl und Tetingen, der in diesem Jahr bereits zum 25. Mal stattfand, ist für viele Besucher etwas ganz Besonderes, ist es doch die einzige Kinderkavalkade im Großherzogtum.

20 15 geschmückte Festwagen waren am Sonntag im Kayltal unterwegs. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 15 geschmückte Festwagen waren am Sonntag im Kayltal unterwegs. Foto: Pierre Matgé Neben Konfetti wurden auch kiloweise Süßigkeiten verteilt. Foto: Pierre Matgé In seinem Kostüm musste dieser junge Zuschauer nicht frieren. Foto: Pierre Matgé Keine Chance für Geister, dank dieses Ghostbusters. Foto: Pierre Matgé Clowns in Hülle und Fülle zogen gestern durch die Straßen. Pierre Matgé Ihren Tanz durften diese Damen vor Publikum ausführen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen hatten den Weg in das Kayltal gefunden. Foto: Pierre Matgé Pink und Glitzer: der Traum jedes Mädchens. Foto: Pierre Matgé Im Hausfrauen-Dress zeigte sich diese Fußgruppe. Foto: Pierre Matgé Vor und hinter der Linse ein Clown. Foto: Pierre Matgé Batman hoch zwei und ein kleines bisschen Spiderman. Foto: Pierre Matgé Fünf Musikgruppen sorgten für Stimmung. Foto: Pierre Matgé Im Kayltal regnete es Konfetti. Foto: Pierre Matgé Im Kayltal regnete es Konfetti. Foto: Pierre Matgé Süßes vom Superheld. Da schlagen Kinderherzen höher. Foto: Pierre Matgé Die Kinderkavalkade wusste auch Erwachsene zu begeistern. Foto: Pierre Matgé Ganz in grün zeigte sich diese Truppe. Foto: Pierre Matgé Dem Blick dieser beiden entgeht nichts. Foto: Pierre Matgé Der Wagen der Spaass Trupp Téiteng. Foto: Pierre Matgé Polizist und Superheld am Straßenrand vereint. Foto: Pierre Matgé

Ein besonders wachsames Auge auf den Ablauf der Veranstaltung hatten dabei Prinz David I und Prinzessin Cheyenne I. Das Prinzenpaar blickt nämlich auf eine gewisse Erfahrung zurück, stand es doch bereits 2019 dem Umzug vor.

Für strahlende Kinderaugen sorgten im Kayltal aber nicht nur die insgesamt 35 Festwagen, Fußgruppen und Musikgesellschaften, die mit ihren bunten Verkleidungen durch die Straßen zogen, sondern auch die 600 Kilogramm Süßigkeiten und zahlreichen Gadgets, die den ganzen Nachmittag über an die Zuschauer verteilt wurden.

