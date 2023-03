Die „allocation familiale“ sei bereits im vergangenen Jahr angepasst worden, begründet die Regierung die Entscheidung.

Familienzulagen

Kindergeld bleibt trotz April-Index unverändert

Trotz der für den 1. April geplanten neuen Lohnindexierung wird es keine Erhöhung der Familienzulagen geben. Diese Information hat die Pressestelle des Ministeriums für soziale Sicherheit gegenüber „Contacto“ bestätigt. Der Wert der „allocation familiale“ bleibe demnach bei 292,54 Euro pro Monat, so wie er am 1. Februar im Rahmen der jüngsten Indexierung festgelegt wurde.

Bei der Indextranche, die am 1. April zur Auszahlung kommt, handelt es sich um jene Gehälteranpassung, die normalerweise am 1. Juli vergangenen Jahres ausbezahlt worden wäre und von der Tripartite am 31. März 2022 auf dieses Jahr verschoben wurde. Die Höhe der Familienzulagen sei im Rahmen des damaligen Tripartite-Abkommens bereits angepasst worden, sodass eine erneute Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt entfalle.

Die „allocation familiale“ wird also wahrscheinlich erst Ende dieses Jahres näher an die 300-Euro-Marke herankommen, falls eine weitere Indextranche ausgelöst wird.

In seinen jüngsten Prognosen geht der Statec davon aus, dass diese Tranche im vierten Quartal des laufenden Jahres fällig wird. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh, um in dieser Angelegenheit zu kommunizieren“, fügt das Ministerium für soziale Sicherheit hinzu.

Der Lohnindex besteht in Luxemburg seit mehr als 100 Jahren und wird aktiviert, wenn die Preise im Vergleich zur letzten Lohnanpassung allgemein um 2,5 Prozent steigen. Er gilt für alle Arbeitnehmer, einschließlich des öffentlichen und privaten Sektors.



Der Artikel ist erstmals auf der Webseite von Contacto erschienen. Übersetzung: Teddy Jaans

