Kinder geschlagen: Urteilsverkündung gegen Eltern ausgesetzt

In gleich zwei Fällen mussten sich Eltern vor Gericht verantworten, weil sie ihre Kinder geschlagen hatten. Die Richter setzten die Urteilsverkündung allerdings aus.

(SH) - Dass Eltern ihre Kinder geschlagen hatten – und somit eine Straftat begangen haben – hielten die Richter in gleich zwei Fällen so fest. Die Urteilsverkündung setzten sie allerdings in beiden Fällen aus (suspension du prononcé).

Einer Mutter war vorgeworfen worden, ihren damals sechsjährigen Sohn, der einen schwierigen Charakter aufweist und seine Eltern mehrmals angegriffen hatte, im vergangenen Sommer mit dem Gürtel und mit Pantoffeln geschlagen zu haben ...