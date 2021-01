Kind nachts alleine im Auto: Freispruch für Vater

Während ein Vater scheinbar mit Hostessen in einem Striptease-Club Champagner trank, musste sein dreijähriger Sohn in einer kalten Novembernacht alleine im Auto warten.

(str) - Im Prozess hatte vieles auf eine Verurteilung hingedeutet: Der vorsitzende Richter hatte schon in der Verhandlung keinen Hehl aus seiner Sicht auf die „Heldentat“ des 44-jährigen Beschuldigten gemacht. Dass beim Prozess nun in erster Instanz letztlich ein Freispruch herausgekommen ist, erscheint daher überraschend.

In der Verhandlung hatte der Vorsitzende dem Angeklagten nämlich zunächst kräftig die Leviten gelesen: „Sein Kind um vier Uhr in einer kalten Novembernacht alleine in einem unverschlossenen Auto auf einem Parkplatz zu lassen, um in einem Cabaret zu feiern ...