(LuWo) - Zum ersten Mal seit fünf Jahren war der Kids Day in Rümelingen am Samstag nicht vom Wettergott begünstigt. Bei Nieselregen am Vormittag fanden sich trotzdem zahlreiche Eltern mit ihren Kindern auf dem "Walert"-Gelände ein, um einen unterhaltsamen Tag zu verbringen.

Die „Kids” ließen natürlich kein Spiel und keine Werkstätte aus, trugen alle Aktivitäten in ihr Sammelheft ein und nahmen ein Geschenk mit nach Hause. Darüber hinaus gab es Tombolapreise zu gewinnen.

Facepainting, Wanderung, Museumsrallye, Naturmuseum, Miniatureisenbahn, Dampfmaschine, Bogenschießen, Hüpfburg, Ramba Zamba Zirkus, Superspillmobil, "Dampbunn-Club" und Amateurfunk, ohne die musikalische Unterhaltung zu vergessen, lieferten ein reichhaltiges Angebot an interessanten Tätigkeiten für Jung und Alt.



Neu waren dieses Jahr Gratisfahrten mit dem neuen Grubenzug. Am Nachmittag kam sogar die Sonne zum Vorschein. Also doch noch eine erfolgreiche 5. Auflage des vom Musée National des Mines (MNM) veranstalteten Kids Day.