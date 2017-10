(TJ) - Am Samstagabend empfingen Vizepremier und Verteidigungsminister Etienne Schneider und die Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Francine Closener die 23 Mitglieder des letzten KFOR-Kontingents aus Luxemburg mitsamt ihren Familienmitgliedern und Freunden am Flughafen von Luxemburg. KFOR52 bestand aus einem Offizier, vier Unteroffizieren, zwei Korporälen und 16 Soldaten.

Im Laufe der vergangenen 17 Jahre waren insgesamt 1180 Soldaten aus Luxemburg im Rahmen des KFOR in Kosovo zur Friedenssicherung im Einsatz. Sie leisteten unter anderem Aufklärungsarbeit im einstigen Kriegsgebiet am Balkan. Im Oktober ging der Luxemurger Einsatz am Balkan zu Ende.