(RoOe) - Es war 22:05 Uhr als Flug LG7886 aus Pristina auf dem Findel landete. An Bord der Sondermaschine befanden sich 23 Soldaten des Kontingentes KFOR 51 der luxemburgischen Armee, welche nach ihrem vier monatigen Einsatz von ihrer Friedensmission heimkamen.



Es war ein emotionales Wiedersehen mit den Familien, Freunden und Partnern. Überall strahlende Gesichter und Freudentränen. Den offiziellen Empfang der heimkehrenden Soldaten übernahm Colonel Alain Duschène, beigeordneter Kommandant der Armee und Colonel Yves Kalmes, Befehlshaber des Militärzentrums in Diekirch.



Die Kosovoschutztruppe wurde 1999, nach Ende des Kosovokrieges geschaffen. Das Großherzogtum ist eines der wenigen Staaten, die in all den Jahren die Zahl der KFOR-Soldaten nicht reduziert hat. Seit 2011 besteht die Aufgabe der Soldaten in der Aufklärung und Überwachung (Intelligence, Surveillance and Reconaissance). Diese ISR-Truppe ist direkt dem General-Hauptquartier der KFOR unterstellt. Am Samstag flog voraussichtlich die letzte luxemburgische KFOR 52 Friedenstruppe in den Kosovo.