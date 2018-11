Keyless-Go: Drahtlos leichte Beute

Leichter kann man ein Auto nicht stehlen: Ein an der Haustür abgefangenes Funksignal öffnet den in der Einfahrt stehenden Wagen. Die Diebe brauchen nur noch einzusteigen und loszufahren.

Wenn die gut organisierten Banden zuschlagen, dann immer an mehreren Orten im Land in einer einzigen Nacht oder in wenigen aufeinanderfolgenden Tagen. Danach suchen sie anderweitig nach Beute. Vor einer Woche war eine dieser Tätergruppen erneut in Luxemburg unterwegs: High-Tech-Autodiebe, die sich eine einzelne Schwachstelle zunutze machen, das Keyless-Go-System.

Dabei handeln sie zumeist auf Bestellung, wie sich auch diesmal zeigte ...