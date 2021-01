Kevin P.: vom Meistgesuchten zum Strafgefangenen

Im Fall des brutalen Raubüberfalls auf ein über 80-jähriges Ehepaar ist am Donnerstag nun auch der dritte Tatverdächtige verurteilt worden.

(str) - Zweieinhalb Jahre lang stand Kevin P. auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher Europas. Seit gestern ist er nur mehr ein verurteilter Verbrecher unter vielen. Für den brutalen Raubüberfall auf ein älteres Paar in Senningen, hat die Kriminalkammer ihn am Donnerstag in erster Instanz zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt, davon drei auf Bewährung.

Somit kommt er besser davon als zuvor sein Onkel Ringo P ...