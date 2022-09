Bei Wartungsarbeiten ist eine Kerosin-Pipeline in Echternacherbrück an der Grenze zu Luxemburg leckgeschlagen. 30.000 Liter Kerosin sollen ausgelaufen sein.

30.000 Liter ausgelaufen

Kerosin-Pipeline nach Luxemburg leckgeschlagen

(dpa/lrs/dme) – Bei Wartungsarbeiten ist der Polizei zufolge eine Nato-Pipeline in Echternacherbrück direkt an der Luxemburger Grenze beschädigt worden. Schätzungen zufolge seien etwa 30.000 Liter Kerosin ausgelaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Trier am Mittwoch. Die Kerosin-Leitung dient unter anderem dazu, diverse NATO-Flughäfen mit Treibstoff zu versorgen. Auch der Flughafen Findel wird auf diese Weise mit Kerosin beliefert.

Die Röhre aus dem Kalten Krieg Eine NATO-Pipeline sorgt für den gesamten Kerosin-Nachschub am nationalen Flughafen. Der Verlauf der Leitung ist dabei nicht immer unproblematisch.

Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm bestätigte, dass sich im Zuge einer TÜV-Überprüfung ein Verschluss gelöst habe, woraufhin sich eine meterhohe Kerosin-Fontäne ergoss. Eine Person wurde verletzt. Bis es gelang, die Leckage zu schließen, sind nach Angaben der Einsatzkräfte mehrere Tausend Liter ausgetreten.

Feuerwehr und Polizei seien vor Ort, auch Einsatzkräfte aus Luxemburg seien beteiligt. Die Behörden bitten, den Bereich zu meiden, für Anwohner bestehe aber keine akute Gefahr.



